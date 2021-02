MotoGp | E’ il turno della Yamaha

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo Ducati e KTM è stataa scoprire le nuove M1 con cui Maverick Vinales e Fabio Quartararo affronteranno il mondiale2021. L’evento si è tenuto on line per l’emergenza Covid, ad aprire le danze sono stati Lin Jarvis e Maio Meregalli che hanno esaminato il campionato 2020, mettendo in luce le difficoltàcasa di Iwata. Laè stata la squadra che ha vinto più GP ma non è riuscita a portare a casa il mondiale, complice un altalenanza di prestazioni che ha messo in difficoltà i piloti. I problemi lamentati sono stati il grip costantemente poco all’altezza e la velocità massima. I tecnicicasa hanno lavorato proprio su questi 2 fattori per rendere la moto più performante, senza andare però ad intaccare la guidabilità telaistica che laha sempre ...

