“Mostro” | il nuovo singolo di Federica Carta | fuori venerdì 19 febbraio 2021

(Di lunedì 15 febbraio 2021)apre il suocon il”, profonda ballata che racconta la bellezza e la forza di sentirsi fragili, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da19e disponibile da oggi in presave (http://umusic.digital//). Continua così la nuova vita artistica della giovane cantante che, in questo brano, si ritaglia un momento di intimità per imparare ad ascoltare e liberarsi delle voci che nei momenti bui possono annebbiare l’immagine che abbiamo di noi stessi. «Ho raccontato a Riccardo Scirè e Galeffi tutto quello che volevo esprimesse il pezzo. Desideravo raccontare una parte della mia storia personale, ma alla fine ne è nato un brano nel quale spero tutti ...

Non serve a niente nascondersi dietro la perfezione ." "" parla di quanto, a volte, dobbiamo dimostrare forza per difenderci dall'idea che gli altri possono avere di noi e con questo brano ...Federica Carta apre il suo 2021 con ilsingolo '', profonda ballata che racconta la bellezza e la forza di sentirsi fragili, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 febbraio e disponi - bile da ...