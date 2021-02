Mostro è il nuovo singolo di Federica Carta | un invito all’accettazione di sé

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nelditroviamo un fil rouge con tutte le produzioni precedenti., questo il titolo, è la definizione di un percorso lungo e complesso, ma anche il punto fermo da mantenere per ritrovare l’accettazione della propria persona, la propria consapevolezza e soprattutto definire un muro tra noi e la visione che il mondo esterno ci esercita addosso. Tutto questo può soffocare e mordere. Per scrivere questo branosi è circondata da penne autorevoli: parliamo di Riccardo Scirè e Galeffi, autori con il compito di tradurre in parole le sue sensazioni. Il testo è maturato nel corso del 2020 e la scelta è giustificata dall’affrancamento a quello stato di perfezione cui tutti, idealmente e almeno una volta nella vita, ...

FedericaPaper : ??Il mio nuovo singolo 'Mostro' fuori VENERDÌ 19 Febbraio ?? Pre-Save disponibile da ora. - CherryPress2 : Federica Carta: il nuovo singolo 'Mostro'. Un atto d’amore verso le nostre fragilità - SMSNEWSOFFICIAL : FEDERICA CARTA apre il suo 2021 con il nuovo singolo “MOSTRO” - RolandoRonchet2 : RT @FedericaPaper: ??Il mio nuovo singolo 'Mostro' fuori VENERDÌ 19 Febbraio ?? Pre-Save disponibile da ora. - SpettacoliNEWS : Federica Carta: il nuovo singolo è “Mostro”, un atto d’amore verso le nostre fragilità @FedericaPaper -

L'artista apre il suo 2021 con un nuovo singolo, una profonda ballata che racconta la bellezza e la forza di sentirsi fragili, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 febbraio e disponibile da oggi ...