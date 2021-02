Morto Luque, campione del mondo con l'Argentina nel '78 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Argentina in lutto per la morte di Leopoldo Luque , storico attaccante della Nazionale campione del mondo nel 1978 con la maglia dell'albiceleste. Lo riferisce la stampa Argentina, ricordando che l'ex ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 febbraio 2021)in lutto per la morte di Leopoldo, storico attaccante della Nazionaledelnel 1978 con la maglia dell'albiceleste. Lo riferisce la stampa, ricordando che l'ex ...

luisdelgado_ok : RT @RaiSport: #Argentina, morto #Luque, campione del mondo 1978 L'ex attaccante da oltre un mese era ricoverato in ospedale ?? https://t.c… - darioderrico : RT @RaiSport: #Argentina, morto #Luque, campione del mondo 1978 L'ex attaccante da oltre un mese era ricoverato in ospedale ?? https://t.c… - RaiSport : #Argentina, morto #Luque, campione del mondo 1978 L'ex attaccante da oltre un mese era ricoverato in ospedale ??… - sportli26181512 : Argentina in lutto: morto di Covid Leopoldo Luque, vinse il Mondiale del 1978: Un nuovo lutto per il calcio argenti… - CalcioWeb : Lutto nel calcio argentino: è morto #LeopoldoJacintoLuque -