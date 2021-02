Mondiali di sci a Cortina | Brignone al top Vela | Luna Rossa verso la finale di America’s Cup

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sci, soddisfazione per le azzurre. Federicaè al comando della combinata femminile aidi sci alpino di2021 dopo la prima manche. La valdostana ha chiuso la prova di Super G sulla pista Olympia delle Tofane con il tempo di 1’22?11. “Finalmente sono riuscita a sciare all’attacco, tornare a vedere la luce verde all’arrivo è una grande emozione”, ha detto la vincitrice della Coppa del Mondo 2020 ai microfoni di Rai Sport. Azzurre in forma Alle spalle di Federicac’è però Elena Curtoni, seconda a un solo centesimo di ritardo dalla connazionale. Terza è la statunitense Mikaela Shiffrin a 6 centesimi. In piena corsa per le medaglie anche le slalomiste Michelle Gisin (5ª a 25 centesimi), e Petra Vlhova (7ª a 4 decimi). Le altre italiane sono Marta Bassino, al 12° posto, con decimi di ...

