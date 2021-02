Mondiali Cortina | combinata maschile | guida Pinturault | indietro gli italiani

lucianonobili : Che emozione lo spettacolo delle Frecce Tricolori prima della gara di discesa libera dei Mondiali di Sci a #Cortina… - aallara : Signore Signori, Dio esiste... 360 gradi #Cortina #Mondiali - Eurosport_IT : FEDE + ELENA!!!! ???????? Le azzurra al comando in combinata dopo il SuperG di Cortina, Brignone 1a e Curtoni 2a. Noi… - sportface2016 : #Cortina2021 I risultati e la classifica della prima manche della combinata maschile. #Crawford sorprende tutti,… - RSIsport : ?? Ci sono anche Luca Aerni e Loïc Meillard nel gruppo dei candidati alla vittoria finale dopo la prima manche della… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina

Alexis Pinturault è in testa al termine del SuperG della combinata maschile aidi. La run di slalom è in programma alle 15.10. Sulla Olympia delle Tofane, il francese, che ha vinto le ultime 4 coppe di specialità, ha chiuso in 1'20''03, con un vantaggio di 22 ...DIRETTA COMBINATA FEMMINILE: BRIGNONE L'ANNO SCORSO... Nella pausa tra le due manche della diretta della combinata femminile per idi2021 , che vede al comando la nostra Federica Brignone ...Diretta combinata maschile Mondiali Cortina streaming video Rai oggi 15 febbraio: protagonisti, orario e risultato live della gara della rassegna di sci.piattaforma OpenCortina coniuga Tecnologie Digitali e Intelligenza Artificiale per una gestione efficiente, intelligente e sicura delle Opere Pubbliche. Grazie a Cloud e AI, gli interventi per i Mondi ...