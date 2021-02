Missili a lungo raggio venduti e consegnati all’Egitto di al-Sisi dal consorzio europeo Mbda al 25% dell’italiana Leonardo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono arrivati e sono già stati testati a bordo dei cacciabombardieri Rafale egiziani i primida crociera aScalp prodotti dallaper l’esercito di Abdel Fattah al-. Illeadernella produzione diè di proprietà al 37,5% di Airbus, stessa quota per Bae System e per il restante 25% dall’italiana. La controllataItalia spa, con 1.300 dipendenti, opera negli stabilimenti di Roma, Bacoli (Napoli) e La Spezia. La spedizione di armamenti, spiegano le riviste specializzate internazionali, fa parte di una commessa più ampia che a settembre il quotidiano online La Tribune, come aveva raccontato anche Africa Express, quantificava in oltre cento pezzi (da circa ...

Le indiscrezioni su radar eraggio, come gli S - 300, continuano a essere smentite: Mosca preferisce tenere un profilo basso e non allarmare la Nato. IL VALLO DI VLADIMIR L'...... ha detto Blinken, e useremo il patto come punto di partenza per formare un 'accordo piùe ...che facendo troppe concessioni finisca per perdere il leverage su altre questioni (come ie ...Tra la fine del 2019 e il 2020 ben 316,4 milioni di dollari sono stati rubati. Vuol dire, tra le altre cose, che la diplomazia di Donald Trump ha fallito.I nuovi missili da crociera del consorzio MBDA (controllato dai colossi del complesso militare-industriale Airbus Group, BAE Systems e Leonardo-Finmeccanica) sarebbero stati esportati in Egitto nell'a ...