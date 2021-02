«Mio padre mi ha sempre dato del pirla. E’ finito in ospedale prima di vedere che ce l’avevo fatta» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Corriere della Sera intervista Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni. Nella sua autobiografia, “Nel mezzo”, in uscita domani, racconta tutte le sue “sregolatezze”, tra droga, sesso compulsivo, risse e alcol. Una vita dissoluta che addebita alla sua infanzia nella periferia milanese. «I quartieri in cui sono cresciuto erano di un tale piattume che noi ragazzini guardavamo i più grandi con la voglia di stare dove accadeva qualcosa e lì c’erano solo droga e spaccare auto. Per strada, giocavamo a pallone, ma c’era sempre qualcosa da portare di qua o prendere di là. Quando fai il primo tiro di canna, pur di averne ancora, spacci e non solo. La coca, però, arriva molto dopo, quando già suonavo nelle cantine e il circolo di amici si è ingrandito e sa da chi arrivava? Non dai pezzenti come noi, ma dai figli di papà, quelli con la chitarra più bella, gli amplificatori ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Corriere della Sera intervista Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni. Nella sua autobiografia, “Nel mezzo”, in uscita domani, racconta tutte le sue “sregolatezze”, tra droga, sesso compulsivo, risse e alcol. Una vita dissoluta che addebita alla sua infanzia nella periferia milanese. «I quartieri in cui sono cresciuto erano di un tale piattume che noi ragazzini guardavamo i più grandi con la voglia di stare dove accadeva qualcosa e lì c’erano solo droga e spaccare auto. Per strada, giocavamo a pallone, ma c’eraqualcosa da portare di qua o prendere di là. Quando fai il primo tiro di canna, pur di averne ancora, spacci e non solo. La coca, però, arriva molto dopo, quando già suonavo nelle cantine e il circolo di amici si è ingrandito e sa da chi arrivava? Non dai pezzenti come noi, ma dai figli di papà, quelli con la chitarra più bella, gli amplificatori ...

fattoquotidiano : “Non c’è budget”, niente cannula per il bimbo disabile. La denuncia del padre: “Per il sistema sanitario calabrese… - lorepregliasco : Per gli amanti delle mie mensole: sono passato da mio padre (che non fa il virologo ma il libraio antiquario) e qua… - napolista : «Mio padre mi ha sempre dato del pirla. E’ finito in ospedale prima di vedere che ce l’avevo fatta» Il Corriere int… - un_filo : Mio padre 83enne fresco, si è appena prenotato da solo il vaccino mentre io sto ancora cercando di aprire il portale. #yuppie - DavidIII17 : @RogerAthom Qiesta 'storia' della pandemia con le sue varianti non avrà un termine. La mia generazione ha visto nas… -