Ministro Garavaglia promette: “Subito ristori per gestori impianti sciistici” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Abbiamo fatto una riunione per capire l’intensità del danno dovuto della scelta del Governo di non riaprire gli impianti sciistici. Bisogna parlare di indennizzi e non ristori”. Lo ha detto il nuovo Ministro del turismo, Massimo Garavaglia, in una conferenza stampa presso la sede della regione Lombardia parlando della decisione del Ministro della salute di non fare riaprire gli impianti sciistici: “Servono risposte da Subito. Gli indennizzi devono essere nel testo del decreto e non in sede di conversione con emendamenti, sennò si perde tempo”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Abbiamo fatto una riunione per capire l’intensità del danno dovuto della scelta del Governo di non riaprire gli. Bisogna parlare di indennizzi e non”. Lo ha detto il nuovodel turismo, Massimo, in una conferenza stampa presso la sede della regione Lombardia parlando della decisione deldella salute di non fare riaprire gli: “Servono risposte da. Gli indennizzi devono essere nel testo del decreto e non in sede di conversione con emendamenti, sennò si perde tempo”. SportFace.

A Palazzo Lombardia a Milano incontro con il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia per fare il punto della situazione sulle attivita' dei ...

Lo ha detto il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, in collegamento con l'emittente tv Telenuovo. 'Non entro nel merito del metodo - ha aggiunto - ma non può funzionare così'. 'Invece del bonus ...

Nemmeno il tempo di cominciare ed è subito 'polemica' (e che polemica…) per il nuovo governo Draghi: Speranza firma – dall'oggi al domani – lo stop allo sci fino a ...

Il mondo del turismo esulta per il ministero specifico (che avrà un suo portafoglio) dedicato nel governo Draghi, affidato al leghista Massimo Garavaglia ... Già il 'piano Colao' (pure lui ministro ...

