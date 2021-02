Mina Settembre ultima puntata: il finale tra verità rivelate e scelte da prendere (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sesta e ultima puntata della prima stagione di Mina Settembre in onda il giorno degli innamorati! Un’ultima puntata della fiction di Rai 1 ricca di colpi di scena. E un finale da fuochi d’artificio con Mina pronta a prendere in mano la sua vita. Oltre 6 milioni di persone per i primi cinque appuntamenti incollati davanti alla tv per seguire la fiction don Serena Rossi protagonista. Uno strepitoso successo per Mina Settembre che quasi certamente tornerà con una seconda stagione. Il finale del resto, è stato più che aperto. Mina ha deciso di prendersi del tempo e ha fatto la sua scelta: ma non ha rivelato chi tra Claudio e Domenico è l’uomo che vuole al suo fianco ( o ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sesta edella prima stagione diin onda il giorno degli innamorati! Un’della fiction di Rai 1 ricca di colpi di scena. E unda fuochi d’artificio conpronta ain mano la sua vita. Oltre 6 milioni di persone per i primi cinque appuntamenti incollati davanti alla tv per seguire la fiction don Serena Rossi protagonista. Uno strepitoso successo perche quasi certamente tornerà con una seconda stagione. Ildel resto, è stato più che aperto.ha deciso di prendersi del tempo e ha fatto la sua scelta: ma non ha rivelato chi tra Claudio e Domenico è l’uomo che vuole al suo fianco ( o ...

fanpage : #MinaSettembre, la seconda stagione ci sarà! - fvllingaway : gli autori di mina settembre devono soltanto entrare su twitter per capire qual è la cosa giusta da fare e quale de… - Luigi_Sbrescia_ : @GianfryDiMaio 6 tweet su mina settembre ?? non male! Buongiorno @fusco_paolo ? - terninrete : Ascolti Tv: Mina Settembre, finale pirotecnico, già in cantiere la seconda stagione #MinaSettembre #SerenaRossi… - lorenzoniadrian : Ascolti Tv: Mina Settembre, finale pirotecnico, già in cantiere la seconda stagione #MinaSettembre #Rai1… -