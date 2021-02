Milinkovic: la Lega Serie A spiega il gol del calciatore laziale (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Lega Serie A tramite comunicato ufficiale ha spiegato la decisione dietro il gol Milinkovic-Savic e il perché dell’assegnazione Tramite un comunicato ufficiale la Lega Serie A, ha spiegato perché ha assegnato il gol nella partita Inter-Lazio a Milinkovic-Savic e non più al centrocampista Gonzalo Escalante, come comunicato in precedenza. Il comunicato in questione dice: “La punizione da cui è scaturito il gol della Lazio era indirizzata verso la porta. A dispetto di quanto potesse sembrare dai primi replay televisivi, le immagini dall’alto, perfettamente in asse con la porta, visionate con attenzione nel post gara, mostrano che il tiro di Milinkovic-Savic sarebbe comunque terminato nello specchio della porta. Giova ricordare ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021) LaA tramite comunicato ufficiale hato la decisione dietro il gol-Savic e il perché dell’assegnazione Tramite un comunicato ufficiale laA, hato perché ha assegnato il gol nella partita Inter-Lazio a-Savic e non più al centrocampista Gonzalo Escalante, come comunicato in precedenza. Il comunicato in questione dice: “La punizione da cui è scaturito il gol della Lazio era indirizzata verso la porta. A dispetto di quanto potesse sembrare dai primi replay televisivi, le immagini dall’alto, perfettamente in asse con la porta, visionate con attenzione nel post gara, mostrano che il tiro di-Savic sarebbe comunque terminato nello specchio della porta. Giova ricordare ...

