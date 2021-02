Milano, ristorante aperto a cena ma Covid free: "Tamponi gratis ai clienti". Ma arriva la polizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Avevano deciso di tenere aperto il ristorante la sera , ma con un'accortezza: i clienti dovevano essere negativi al tampone, che loro stessi offrivano prima di farli entrare. Ma non è bastato a ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Avevano deciso di tenereilla sera , ma con un'accortezza: idovevano essere negativi al tampone, che loro stessi offrivano prima di farli entrare. Ma non è bastato a ...

ultimenotizie : Un ristorante della zona della movida di #Milano è stato chiuso per cinque giorni per aver violato le norme anticov… - marziavergani : RT @RudyZerbi: In treno, c'è una che se la tira perchè stasera va nel ristorante di crudo più costoso di Milano : a occhio e croce farà la… - MilanoSpia : Stop al ristorante ribelle «Parrilla»: multa e chiusura per cinque giorni - infoitinterno : Milano, blitz della polizia nel ristorante La Parrilla: identificati e multati circa 30 clienti - infoitinterno : Milano, aperto per la cena di San Valentino: sanzionato ristorante -