MilanoSpia : L’ex macellaio perde il lavoro e decide di darsi alla coltivazione di marijuana - qn_giorno : Serra con 950 piante di marijuana nel capannone industriale: coppia nei guai #Milano - qn_giorno : #Milano , marijuana in casa e sotto la ruota di scorta: arrestato giovane egiziano - milanomagazine : Milano, 950 piante di marijuana: arrestato 47enne italiano e denunciata la moglie - - CronacaOssonaTw : La moglie in macchina mentre lui coltiva marijuana #cronaca #milano #gaggiano #15febbraio #possiamoaiutarvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano marijuana

, 15 febbraio 2021 - Oltre cento grammi dinascosti sotto la ruota di scorta e, in casa, un articolato sistema di coltivazione della pianta illegale: arrestato aun 24enne ......Carabinieri della Stazione di Rosate hanno arrestato in flagranza del reato di coltivazione illecita die detenzione fini spaccio sostanze stupefacenti un 47enne italiano residente a,...Milano, 15 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 24 anni, cittadino egiziano, trovato in possesso di 800 grammi di ...Operazione anti-droga nella zona industriale di Vigano, frazione di Gaggiano. Un capannone trasformato in serra: all’interno circa 950 piante. Arrestata una coppia milanese: un 47enne disoccupato e la ...