Milano, La Parrilla ci riprova: ristorante aperto a San Valentino con tampone prima della cena. La polizia manda tutti a casa: "400 euro di multa"

A Milano era stato uno dei locali protagonisti di #IoApro, a metà gennaio, e ilfattoquotidiano.it aveva documentato il clima da veglione di Capodanno con canti a squarciagola, balli, urla e affollamenti. A San Valentino il ristorante La Parrilla ha aperto di nuovo, questa volta per le cene romantiche di coniugi e fidanzati. A tavola c'era una trentina di clienti che si erano sottoposti ai test rapidi che il ristorante aveva organizzato con tanto di gazebo e medico fuori dall'ingresso. Il personale della questura ha sospeso l'attività della Parrilla per cinque giorni, oltre alla relativa sanzione. L'idea dei test rapidi, infatti, non è stata sufficiente a evitare la sanzione: "400 euro e la chiusura, a partire da ...

