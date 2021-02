Milano 2021: il Pd lancia la campagna per Sala, mentre il centrodestra ancora non ufficializza il candidato (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Chiamami ancora Milano”: è questo il claim della campagna di comunicazione che il Pd di Milano ha lanciato oggi a sostegno della ricandidatura di Beppe Sala a Sindaco. Annunciata da un video dai toni emozionali, che sottolinea l’orgoglio di Milano anche nelle difficoltà determinate dal Covid-19, la campagna si compone anche del sito www.chiamamiancoraMilano.it, attraverso il quale iscritti e simpatizzanti possono contribuire con idee e proposte alla campagna che sta per entrare nel vivo. “La pandemia ha fatto emergere nuovi bisogni e necessità da parte di cittadine e cittadini. Donne e uomini a cui Milano è pronta a rispondere, ripensando i suoi spazi, i suoi servizi e i suoi tempi, ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Chiamami”: è questo il claim delladi comunicazione che il Pd dihato oggi a sostegno della ricandidatura di Beppea Sindaco. Annunciata da un video dai toni emozionali, che sottolinea l’orgoglio dianche nelle difficoltà determinate dal Covid-19, lasi compone anche del sito www.chiamami.it, attraverso il quale iscritti e simpatizzanti possono contribuire con idee e proposte allache sta per entrare nel vivo. “La pandemia ha fatto emergere nuovi bisogni e necessità da parte di cittadine e cittadini. Donne e uomini a cuiè pronta a rispondere, ripensando i suoi spazi, i suoi servizi e i suoi tempi, ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - fattoquotidiano : In Liguria ristoranti aperti nonostante la zona arancione. Folla nei locali anche nel centro di Milano. A Roma chiu… - Eurosport_IT : Alzala capitano, alzala! ???????? E' il momento della festa per l'Olimpia Milano che vince la Coppa Italia 2021 ?????… - eventiatmilano : I nuovi antropologi studiano la metropoli: la tre giorni di incontri virtuali della @unimib Via @rep_milano [per… - HankHC91 : RT @artribune: L’astrattismo di Achille Perilli in mostra a Milano -