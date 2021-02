Milan, nuova svolta Ibra: il club prende posizione sullo svedese (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta avvolto nel dubbio, anche se una svolta sembra esserci. E’ stavolta il Milan a prendere posizione. Un weekend, quello di Serie A appena concluso, che ha visto il Milan perdere lo scettro di capolista a discapito dell’Inter di Antonio Conte. Una sconfitta, quella maturata contro lo Spezia, che ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il futuro di Zlatanhimovic resta avvolto nel dubbio, anche se unasembra esserci. E’ stavolta ilre. Un weekend, quello di Serie A appena concluso, che ha visto ilperdere lo scettro di capolista a discapito dell’Inter di Antonio Conte. Una sconfitta, quella maturata contro lo Spezia, che ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ???? #Milan, nuova svolta #Ibra: il club prende posizione sullo svedese - Skysurfer72 : @LukeRedblack @stega751 @SkySport Sarri nel girone di ritorno ha fatto 35 punti, Pirlo con una partita in meno e In… - maldiniforever3 : Mamma mia quanto è bella la nuova tuta del Milan della Puma e clamorosa me ladevo comrpare per forza - oliva_peppe : @ildpaa Il derby lo stravinciamo P.s parere sulla nuova felpa e giacca del milan? - 69Massy : @acmilan @pumafootball Milano no Milan, altrimenti non si capisce una mazza tra AC Milan e la città di Milano. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan nuova Euronumeri 22 giornata: 100 volte Insigne. Spezia Milan non sorprende...

Il Milan faticava in modo notevole per arginare tale furia. Un giocattolo perfetto. Evviva Italiano ... 50 i punti della nuova capolista, l'Inter di Conte . I nerazzurri vincono e convincono nello ...

Spezia verso la Fiorentina, Nzola e Piccoli in gruppo

Lavoro di scarico per i titolari della sfida con il Milan, mentre il resto del gruppo ha svolto un ... per domani è in programma una nuova seduta pomeridiana.

Calciomercato Milan, lascerà la Germania: nuova chance per Maldini MilanLive.it Milan, piace l’italiano del PSG

MILANO – Il futuro di Diogo Dalot al Milan è sempre più in bilico. Contro lo Spezia il portoghese è partito titolare al posto di Davide Calabria, fermato da giudice sportivo, ma la sua prestazione non ...

Gazidis: "Costruire un nuovo stadio è una delle nostre priorità"

Intervistato da Grant Wahl per il podcast "Fútbol", l'AD rossonero Ivan Gazidis ha parlato così dei piani per far crescere il Milan dal punto di vista economico: ...

Ilfaticava in modo notevole per arginare tale furia. Un giocattolo perfetto. Evviva Italiano ... 50 i punti dellacapolista, l'Inter di Conte . I nerazzurri vincono e convincono nello ...Lavoro di scarico per i titolari della sfida con il, mentre il resto del gruppo ha svolto un ... per domani è in programma unaseduta pomeridiana.MILANO – Il futuro di Diogo Dalot al Milan è sempre più in bilico. Contro lo Spezia il portoghese è partito titolare al posto di Davide Calabria, fermato da giudice sportivo, ma la sua prestazione non ...Intervistato da Grant Wahl per il podcast "Fútbol", l'AD rossonero Ivan Gazidis ha parlato così dei piani per far crescere il Milan dal punto di vista economico: ...