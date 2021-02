Milan, la situazione infortunati in vista del derby: un solo allarme (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da valutare la situazione infortunati in casa Milan. Rebic potrebbe recuperare già in vista della sfida di Europa League: situazione da valutare con calma nei prossimi giorni Nessun particolare allarme in casa Milan per quel che riguarda il capitolo infortuni. Pioli potrà contare sul recupero di Rebic già in vista dei prossimi giorni. L’attaccante croato, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da valutare lain casa. Rebic potrebbe recuperare già indella sfida di Europa League:da valutare con calma nei prossimi giorni Nessun particolarein casaper quel che riguarda il capitolo infortuni. Pioli potrà contare sul recupero di Rebic già indei prossimi giorni. L’attaccante croato, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

