Milan, la crisi del gol: solo tre giocatori in rete nell'ultimo mese (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Milan sembra iniziare ad accusare la stanchezza delle molte partite in stagione. E non è solo un problema di sconfitta contro lo Spezia, che è costata la testa della Serie A al Milan, ma proprio di livello tattico e tecnico. I rossoneri, sembrano infatti perdere qualcosa dal punto di vista del gioco (assente contro lo Spezia, tanto che non è arrivato un tiro in porta che potesse impensierire Provedel) e delle marcature. La squadra di Stefano Pioli infatti è passata da una formazione capace di riuscire a trovare la via del gol in maniera e con giocatori diversi, ad affidarsi sempre dei soliti tre. nell'ultimo mese i marcatori della squadra rossonera sono stati solamente 3: Ibrahimovic, Kessie e Rebic. 8 i gol fatti al netto delle sole 3 partite in rete

