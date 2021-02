Milan Inter si avvicina: l’appello dei tifosi nerazzurri in vista del derby (Di lunedì 15 febbraio 2021) I tifosi dell’Inter hanno lanciato un appello in vista del derby contro il Milan, in programma il 21 febbraio: il comunicato ufficiale I tifosi dell’Inter hanno lanciato un appello in vista del derby contro il Milan, in programma il 21 febbraio. Il comunicato ufficiale della Curva Nord: «Che il derby abbia inizio! E’ tempo di colorare la nostra città. La nostra coreografia non potranno essere gli spalti, sarà quindi Milano Intera. E, per far sì che questa missione possa compiersi appieno, abbiamo bisogno della partecipazione di tutti coloro che portano l’Inter nel Cuore. Ieri la città si è risvegliata con questi manifesti affissi in ogni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Idell’hanno lanciato un appello indelcontro il, in programma il 21 febbraio: il comunicato ufficiale Idell’hanno lanciato un appello indelcontro il, in programma il 21 febbraio. Il comunicato ufficiale della Curva Nord: «Che ilabbia inizio! E’ tempo di colorare la nostra città. La nostra coreografia non potranno essere gli spalti, sarà quindia. E, per far sì che questa missione possa compiersi appieno, abbiamo bisogno della partecipazione di tutti coloro che portano l’nel Cuore. Ieri la città si è risvegliata con questi manifesti affissi in ogni ...

