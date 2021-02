Milan, Gazidis: “Società cresciuta tanto, la squadra è davvero incredibile. Champions League? Vi dico la mia” (Di martedì 16 febbraio 2021) La mia generazione è cresciuta sapendo bene cos’è il Milan.Queste le parole di Ivan Gazidis, intervenuto in merito all'inizio di stagione incredibilmente sopra le aspettative della formazione guidata da Stefano Pioli. In un'intervista rilasciata tramite i microfoni di Grant Wahl per il noto podcast Fútbol, l'amministratore delegato dei rossoneri ha trattato, in primo luogo, l'arrivo a Milano nel 2018. Ecco le sue parole:“Sono un appassionato di calcio e tifoso fin da bambino. Questa grande squadra con una storia europea incredibile, vincitrice di 7 Champions League. Non 'solo' una squadra italiana ma un club davvero internazionale. Ad oggi il Milan ha cinquecentotrenta milioni di tifosi in giro per il ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 febbraio 2021) La mia generazione èsapendo bene cos’è il.Queste le parole di Ivan, intervenuto in merito all'inizio di stagione incredibilmente sopra le aspettative della formazione guidata da Stefano Pioli. In un'intervista rilasciata tramite i microfoni di Grant Wahl per il noto podcast Fútbol, l'amministratore delegato dei rossoneri ha trattato, in primo luogo, l'arrivo ao nel 2018. Ecco le sue parole:“Sono un appassionato di calcio e tifoso fin da bambino. Questa grandecon una storia europea, vincitrice di 7. Non 'solo' unaitaliana ma un clubinternazionale. Ad oggi ilha cinquecentotrenta milioni di tifosi in giro per il ...

