Milan | Gazidis | “Pioli allenatore incredibile Rinnovo Ibrahimovic? Perché no”

"Pioli è arrivato in un momento davvero difficile come spesso accade ai nuovi allenatori. Ha portato calma, concentrazione e modernità nell'approccio alle partite. Una persona incredibile, un allenatore top. Paolo Maldini, il nostro direttore tecnico affiancato dal ds Ricky Massara, è una leggenda del calcio, e sta mettendo tutto sé stesso in questo nuovo ruolo". L'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, elogia così il team che ha portato i rossoneri stabilmente in zona Champions e per ventuno giornate in testa alla Serie A grazie a un cammino semplicemente irresistibile. E per quanto riguarda il trascinatore in campo, vale a dire Zlatan Ibrahimovic, la speranza è quella del Rinnovo, come spiega al podcast di Sport Illustrated: "E' una grande sfida per lui,

