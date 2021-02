Milan, Gazidis: «I più giovani della Serie A, nonostante Ibrahimovic» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ivan Gazidis parla del momento particolare del Milan e di come la società si sia risollevata con la nuova proprietà. Ecco le sue parole Ivan Gazidis parla della rinascita del Milan in un’intervista rilasciata al podcast “Fùtbol” di Grant Wahl. «Ora c’è la nuova proprietà americana. Hanno risollevato il club da una situazione finanziaria davvero molto complicata. Poi possiamo parlare di Ibrahimovic, dalla MLS alla Serie A per rimettersi in gioco ancora una volta. E ancora, possiamo parlare di questa squadra. Una squadra ricostruita con giocatori davvero giovani. nonostante Ibra siamo la seconda squadra più giovane nei top 5 campionati europei e la più giovane della Serie A. Abbiamo davvero ricostruito ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ivanparla del momento particolare dele di come la società si sia risollevata con la nuova proprietà. Ecco le sue parole Ivanparlarinascita delin un’intervista rilasciata al podcast “Fùtbol” di Grant Wahl. «Ora c’è la nuova proprietà americana. Hanno risollevato il club da una situazione finanziaria davvero molto complicata. Poi possiamo parlare di, dalla MLS allaA per rimettersi in gioco ancora una volta. E ancora, possiamo parlare di questa squadra. Una squadra ricostruita con giocatori davveroIbra siamo la seconda squadra più giovane nei top 5 campionati europei e la più giovaneA. Abbiamo davvero ricostruito ...

