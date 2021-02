Mia Wasikowska ed Eric Bana star del film Blueback

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Miaedsaranno due dei protagonisti del, le cui riprese verranno effettuate in Australia. Miasarà protagonista, accanto a Radha Mitchell ed, del. Il progetto verrà realizzato in Australia, nelle aree di Bremer Bay e Ningaloo Reef, e si ispira al racconto scritto da Tim Winter. Ariel Donoghue e Ilsa Fogg avranno inil ruolo di Abby, che interpreteranno in epoche diverse della vita del personaggio, una ragazzina che diventa amica di un labrido blu mentre fa delle immersioni. Quando Abby si rende conto che il pesce potrebbe essere a rischio, la giovane si ispira alla madre attivista Dora, e cerca di salvare il suo amico dai ...

CRIMSON PEAK (2015) Crimson Peak: Tom Hiddleston ein una scena del film Non sarà annoverabile tra i migliori film di Guillermo del Toro , eppure c'è un qualcosa che ancora fa ...Nel 2013, Hiddleston ha interpretato Loki di nuovo in Thor: The Dark World , seguito dal ruolo di un vampiro nel film di Jim Jarmusch Only Lovers Left Alive con Tilda Swinton e. Da ...(IPA: ?v???i'k?fsk?) (Canberra, 14 ottobre 1989) è un'attrice australiana. Seconda di tre figli, nasce a Canberra, in Australia, il 14 ottobre 1989, figlia di Marzena Wasikowska, una fotografa polacca ...Arriva dal 16 settembre su Netflix questo thriller ad alta tensione con un cast eccezionale. Al fianco di Holland e di un Pattinson diabolico troviamo Sebastian Stan, Jason Clarke, Mia Wasikowska, Hal ...