METEO Italia. Anticiclone in arrivo con aria mite, inverno brusco stop (Di lunedì 15 febbraio 2021) METEO SINO AL 22 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il flusso d’aria artica continentale ha raggiunto i suoi massimi effetti sull’Italia. Il nostro Paese è ancora stretto nella morsa del gelo, ma questa irruzione d’aria così fredda giunta dalla Russia è ormai agli sgoccioli. Le ultime nevicate fino a bassa quota indugiano all’estremo Sud, ma da ovest si fa strada l’Anticiclone. Le condizioni METEO volgono al meglio con generale stabilità, ma soprattutto il freddo intenso inizierà presto a retrocedere verso l’Europa Orientale. Il clima rigido ci accompagnerà ancora per qualche giorno, principalmente per quanto attiene i valori minimi notturni, per via dell’aria fredda depositata nei bassi strati. Dopo alcuni giorni nel quale l’Anticiclone era ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021)SINO AL 22 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il flusso d’artica continentale ha raggiunto i suoi massimi effetti sull’. Il nostro Paese è ancora stretto nella morsa del gelo, ma questa irruzione d’così fredda giunta dalla Russia è ormai agli sgoccioli. Le ultime nevicate fino a bassa quota indugiano all’estremo Sud, ma da ovest si fa strada l’. Le condizionivolgono al meglio con generale stabilità, ma soprattutto il freddo intenso inizierà presto a retrocedere verso l’Europa Orientale. Il clima rigido ci accompagnerà ancora per qualche giorno, principalmente per quanto attiene i valori minimi notturni, per via dell’fredda depositata nei bassi strati. Dopo alcuni giorni nel quale l’era ...

DPCgov : #13febbraio #Maltempo in Italia: un'intensa perturbazione sta interessando il nostro Paese. Il sistema di… - rtl1025 : ??? L'Italia si risveglia al freddo sotto la neve ?? Come è la situazione meteo nella vostra città? ?? - Agenzia_Ansa : Neve e gelo in tutta Italia, allerta meteo in tre Regioni #ANSA - GDS_it : Ondata di gelo in tutta Italia, #neve anche in Sicilia: a #Lipari danni per le mareggiate. #meteo - pasquale_somma : RT @3BMeteo: Si chiama #Buran!! Non #Burian -