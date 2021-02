Meteo Italia al 1 marzo, dalla Primavera all’Inverno (Di lunedì 15 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Prendiamone atto: le condizioni Meteo climatiche stanno per registrare un autentico ribaltone. Se sino a qualche giorno fa i modelli matematici di previsione lasciavano intravedere una permanenza del gelo, perlomeno a due passi dalle nostre regioni, a partire da sabato c’è stata una virata a dir poco sorprendente. A dire il vero considerando i fragilissimi equilibri termo-dinamici che si sono instaurati – da un lato il poderoso Atlantico dall’altro lato il terribile gelo siberiano – l’ago della bilancia avrebbe potuto pendere sull’uno o l’altro piatto piuttosto agevolmente. Stiamo parlando del blocco anticiclonico che, a seconda della maggiore o della minore spinta del flusso zonale, avrebbe potuto traslare verso est coinvolgendo più direttamente il nostro Paese. E’ quel che puntualmente dovrebbe avvenire già ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Prendiamone atto: le condizioniclimatiche stanno per registrare un autentico ribaltone. Se sino a qualche giorno fa i modelli matematici di previsione lasciavano intravedere una permanenza del gelo, perlomeno a due passi dalle nostre regioni, a partire da sabato c’è stata una virata a dir poco sorprendente. A dire il vero considerando i fragilissimi equilibri termo-dinamici che si sono instaurati – da un lato il poderoso Atlantico dall’altro lato il terribile gelo siberiano – l’ago della bilancia avrebbe potuto pendere sull’uno o l’altro piatto piuttosto agevolmente. Stiamo parlando del blocco anticiclonico che, a seconda della maggiore o della minore spinta del flusso zonale, avrebbe potuto traslare verso est coinvolgendo più direttamente il nostro Paese. E’ quel che puntualmente dovrebbe avvenire già ...

