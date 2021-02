Meteo – Ancora gelo da battere i denti: ma imminenti novità in arrivo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Italia nel freezer, l’ondata di gelo tocca l’apice. Ghiaccio diffuso Ancora le prossime notti, poi addolcimento termico. Il flusso d’aria artica continentale ha raggiunto i suoi massimi effetti sull’Italia. E’ un risveglio gelido questo d’inizio settimana, con temperature scese ulteriormente ben sottozero anche in pianura, laddove i cieli sono rimasti sereni con ventilazione debole o Leggi su periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021) Italia nel freezer, l’ondata ditocca l’apice. Ghiaccio diffusole prossime notti, poi addolcimento termico. Il flusso d’aria artica continentale ha raggiunto i suoi massimi effetti sull’Italia. E’ un risveglio gelido questo d’inizio settimana, con temperature scese ulteriormente ben sottozero anche in pianura, laddove i cieli sono rimasti sereni con ventilazione debole o

NewSicilia : +++PREVISIONI #METEO #SICILIA +++ Situazione in leggero miglioramento, ma previsti ancora freddo e gelate… - Sakurauchi_Hime : RT @Miles_T_: @Bu39159456 @CamilloDon2 @Agenzia_Ansa Sono no mask, sempre frequentato estranei senza maschera e non ho ancora 'ucciso' i mi… - tuttoggi : Che tempo fa Settimana iniziata con condizioni meteo stabili al Centro Nord, ma con temperature ancora decisament… - Miles_T_ : @Bu39159456 @CamilloDon2 @Agenzia_Ansa Sono no mask, sempre frequentato estranei senza maschera e non ho ancora 'uc… - VoceAmicaItalia : #Meteo: PROSSIME ORE, ITALIA ancora Ostaggio del FREDDO RUSSO, ma avanza l'alta pressione. Evoluzione fino a SERA »… -