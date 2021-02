Mercedesz Henger | il pranzo è piccante | senza vestiti ai fornelli

Leggi su kronic

(Di lunedì 15 febbraio 2021)ha mostrato ai social il suoa dir poco: quello che Lucas Peracchi ha organizzato cucinando, bella e sexy showgirl, amatissima dal suo pubblico ha mostrato una tavola imbandita a tema San valentino ai suoi fan. Tra i bicchieri rossi, i tovaglioli con cuoricini e le foto romantiche sparpagliate sulla tovaglia ecco in arrivo un particolare moltonella cena con il suo fidanzato. Lucas Peracchi, ex tronista di “Uomini e Donne“ e suo attuale fidanzato, ha infatti preparato alla sua campagna un regalo molto speciale. E’ proprio lo chef provetto, che ha ballato e cucinato per lei, in un modo molto hot. ...