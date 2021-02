Mercedes-Benz - Maxi richiamo negli Usa: problemi di software per 1,3 milioni di vetture (Di lunedì 15 febbraio 2021) La filiale statunitense della Mercedes-Benz ha disposto il richiamo di 1,29 milioni di vetture commercializzate sul mercato nordamericano. L'iniziativa riguarda un'ampia gamma di modelli prodotti tra il 2016 e il 2021 ed è stata avviata dopo l'individuazione di un problema al sistema elettronico delle chiamate di emergenza. I dettagli. Il richiamo, secondo quanto notificato all'agenzia per la sicurezza nei trasporti Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration), interessa le Mercedes CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, Classe A, GT, Classe C, Classe E, Classe S, CLS, SL, Classe B, GLB, GLC e Classe G. Un temporaneo distacco dell'alimentazione del modulo per le comunicazioni, causato da un incidente, potrebbe determinare un una potenziale disfunzione della chiamata di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 15 febbraio 2021) La filiale statunitense dellaha disposto ildi 1,29dicommercializzate sul mercato nordamericano. L'iniziativa riguarda un'ampia gamma di modelli prodotti tra il 2016 e il 2021 ed è stata avviata dopo l'individuazione di un problema al sistema elettronico delle chiamate di emergenza. I dettagli. Il, secondo quanto notificato all'agenzia per la sicurezza nei trasporti Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration), interessa leCLA, GLA, GLE, GLS, SLC, Classe A, GT, Classe C, Classe E, Classe S, CLS, SL, Classe B, GLB, GLC e Classe G. Un temporaneo distacco dell'alimentazione del modulo per le comunicazioni, causato da un incidente, potrebbe determinare un una potenziale disfunzione della chiamata di ...

