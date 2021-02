Mercedes-Benz - Annunciata la data di presentazione della nuova Classe C (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il prossimo 23 febbraio la Mercedes-Benz presenterà online la quinta generazione della Classe C. Il debutto del modello best seller della Stella è molto atteso perchè introdurrà numerose novità tecniche. Per il momento, la Casa tedesca ha diffuso un'immagine del gruppo ottico anteriore, che richiama con il taglio dei Led lo stile degli ultimi modelli del marchio e prende le distanze dalla serie uscente, la W205. In un secondo teaser, la Mercedes-Benz ha poi mostrato la fiancata della Classe C berlina, mettendo in evidenza le proporzioni e lo stile della vettura: nell'immagine è visibile anche il profilo di quella che dovrebbe essere la variante wagon. Infotainment della Classe S, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il prossimo 23 febbraio lapresenterà online la quinta generazioneC. Il debutto del modello best sellerStella è molto atteso perchè introdurrà numerose novità tecniche. Per il momento, la Casa tedesca ha diffuso un'immagine del gruppo ottico anteriore, che richiama con il taglio dei Led lo stile degli ultimi modelli del marchio e prende le distanze dalla serie uscente, la W205. In un secondo teaser, laha poi mostrato la fiancataC berlina, mettendo in evidenza le proporzioni e lo stilevettura: nell'immagine è visibile anche il profilo di quella che dovrebbe essere la variante wagon. InfotainmentS, ...

