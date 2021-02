Mercato Juventus, Paratici punta il nuovo gioiello della Bundesliga (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mercato Juventus – Da alcuni anni la politica aziendale della Juventus è drasticamente cambiata: gli acquisti di McKennie, Arthur, Chiesa, Kulusevski ( per citarne alcuni) mostrano piuttosto inequivocabilmente che la prerogativa della dirigenza bianconera sia diventata quella di ringiovanire la rosa. Abbassando il monte ingaggi per quanto possibile. In quest’ottica è da collocare l’interessamento della Vecchia Signora nei confronti di Florian Neuhaus, giovane talento del Borussia Mönchengladbach. Mercato Juventus, Paratici punta il talento tedesco Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttojuve.com, i bianconeri seguono con molto interesse il giovane Florian Neuhaus, di proprietà del Borussia Borussia ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 15 febbraio 2021)– Da alcuni anni la politica aziendaleè drasticamente cambiata: gli acquisti di McKennie, Arthur, Chiesa, Kulusevski ( per citarne alcuni) mostrano piuttosto inequivocabilmente che la prerogativadirigenza bianconera sia diventata quella di ringiovanire la rosa. Abbassando il monte ingaggi per quanto possibile. In quest’ottica è da collocare l’interessamentoVecchia Signora nei confronti di Florian Neuhaus, giovane talento del Borussia Mönchengladbach.il talento tedesco Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttojuve.com, i bianconeri seguono con molto interesse il giovane Florian Neuhaus, di proprietà del Borussia Borussia ...

