Mercato Juventus, il Real scarica l'esterno: Paratici pronto ad approfittarne

Mercato Juventus – Da tempo ormai si parla di Marcelo, terzino del Real Madrid in ottica Juventus. Tocca al popolare media iberico "Don Balon" sganciare la bomba di giornata. Secondo il periodico telematico spagnolo si starebbe consumando un divorzio in casa Real Madrid. I protagonisti sarebbero il presidente Perez, voglioso di cambiare pagina, e il terzino brasiliano Marcelo. Infatti il terzino brasiliano sarebbe vicinissimo alla cessione.

Mercato Juventus, Marcelo a Torino?

Il prossimo 12 maggio compirà 33 anni, ma ha giocato in stagione solamente dieci partite ( solo una in Champions League). Come noto, da tempo c'è la Juventus sul terzino brasiliano. Nella sua posizione c'è Alex Sandro, che però farebbe le valigie per sbarcare in Inghilterra.

