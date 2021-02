Mentana | ' I tifosi dell' Inter che criticano Brozovic sono come i terrapiatisti e i no vax'

Gigioiaf : RT @FcInterNewsit: Mentana: 'I tifosi che considerano Brozovic un brocco sono alla stregua dei terrapiattisti' - FcInterNewsit : Mentana: 'I tifosi che considerano Brozovic un brocco sono alla stregua dei terrapiattisti' - segnaleorario : RT @marifcinter: Mentana: 'Da questa sera possiamo aggiungere definitivamente ai terrapiattisti, ai negazionisti dello sbarco sulla Luna e… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Mentana: 'Da questa sera possiamo aggiungere definitivamente ai terrapiattisti, ai negazionisti dello sbarco sulla Luna e… - TheRealPalva : RT @marifcinter: Mentana: 'Da questa sera possiamo aggiungere definitivamente ai terrapiattisti, ai negazionisti dello sbarco sulla Luna e… -

Ultime Notizie dalla rete : Mentana tifosi

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Enrico, grande tifoso dell' Inter , direttore del Tg La7 , commenta così sui social la vittoria ... idell'Inter che considerano Brozovic un brocco da vendere a ogni ...Lui e i suoiimboccati insistono per intestarsi una "vittoria" come se Mattarella fosse l'...) 4. Conflitto d'interenzi (di Giulio Gambino) / 5. Il dilemma Pd: un governo Draghi è ...Notoriamente tifoso dell’Inter, anche Enrico Mentana questa sera era tra gli spettatori televisivi di Spezia-Milan. Il successo degli aquilotti facilità la corsa allo scudetto dei nerazzurri, ma il po ...Claudio Maggera collabora con il figlio Lorenzo nella gestione dell’edicola 23 di via de Larderel, un punto di riferimento tra pazza della Repubblica, via de Larderel, via Mentana e piazza XX fino a v ...