Meloni si scaglia contro il governo Draghi | “E’ la morte della democrazia”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – Giorgiadà il via all’opposizione altargato Mario. E lo fa attaccando a gamba tesa sulla natura stessa del nuovo esecutivo, sostenuto da (quasi) tutti. “E’ la”, tuona il leader di Fratelli d’Italia. “Questa è la” “Per quanto ci riguarda, ci auguriamo che le elezioni arrivino prima possibile e l’Italia cessi di essere unasospesa in cui i partiti, tacciati di aver fallito, accolgono come salvatori premier tecnici non eletti. Questa è la. Ed è un’anomalia solo italiana, come ha ben sottolineato l’Economist”. Tuona la, interpellata ...