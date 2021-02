zazoomblog : Melissa Satta si scaglia duramente contro Gabriele Parpiglia: Parole durissime - #Melissa #Satta #scaglia… - pupilupi1 : RT @UnioneSarda: #AccaddeOggi: #7febbraio, tanti auguri a @sattamelissa - francesconap11 : @Parpiglia @IsolaDeiFamosi Ma Melissa Satta che lo sbugiarda ancora?! Ahahaha ma questo è giornalista o dice solo stupidaggini? - Buzzoole : ??I top post Instagram degli influencer italiani che hanno parlato di #SanValentino nelle ultime due settimane, ?? ri… - SarahLove_Miley : Di Stefano e Melissa Satta ne avevo scritto qualche giorno fa, proprio qui su Twitter #ognimattina -

Ultime Notizie dalla rete : Melissa Satta

Vanity Fair Italia

dopo l' addio con Boateng parla per la prima volta della fine del suo matrimonio con il calciatore in tv. A Verissimo , con gli occhi lucidi, racconta il suo dolore, ma aggiunge: 'Voglio ...Non abbiate paura di denunciare! ' - - > Leggi Anchea Verissimo: 'La separazione con Boateng è stata un dolore enorme' - - > Leggi Anche Valeria Graci, la foto shock del telefonino ...Melissa Satta, ospite a Verissimo il 13 febbraio, ha parlato della fine del suo amore con Kevin Prince Boateng, ma anche del suo futuro, del desiderio di guardare avanti e ricostruire al più presto un ..."La fine del matrimonio l'ho vissuta come un fallimento, un dolore enorme". Ospite di "Verissimo", Melissa Satta parla per la prima volta pubblicamente della fine della sua relazi ...