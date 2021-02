Meghan Markle mamma bis | spunta una foto che non lascia dubbi

Leggi su zon

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il principe Harry e, duchi del Sussex, aspettano il loro secondo figlio. Domenica è stata diffusa unain bianco e nero scattata da un amico della coppiaper la seconda volta. L’annuncio inaspettato arriva via social grazie ad un amicografo che con uno scatto davvero intenso, ha regalato la notizia a tutto il mondo. Un lieto annunzio che Misan Harriman ha postato sul proprio profilo Twitter. Ad accompagnare launa tenera dedica: “Meg, ero lì al tuo matrimonio per assistere all’inizio di questa storia d’amore e, amica mia, sono onorato di vederla crescere. Congratulazioni al Duca e alla Duchessa di Sussex per questa gioiosa notizia!” I due duchi del Sussex sono immortalati in uno scatto in black ...