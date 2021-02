Meghan Markle incinta | come ha reagito la regina Elisabetta alla notizia della seconda gravidanza?

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Megandel secondo figlio. Labisduchessa di Sussex ha fatto il giro di siti e tabloid: maavràla? L’annuncio died Harry è arrivato proprio nel giorno di San Valentino: a mezzo social, corredata da una romanticissima immagine, la lieta novella ha fatto il giro del mondo. “Questa non è un’esercitazione. – hanno scritto i duchi di Sussex – Possiamo confermare che Archie sta per diventare il fratello maggiore”. Leggi anche >>, foto imbarazzante affiora dal passato: «L’ho fatto per guadagnarmi da vivere»...

Di mariaritagagliardi - 15/02/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApped Harry sono in attesa del loro secondo figlio. Secondo bebè in arrivo pered Harry . La lieta notizia è stata annunciata ieri, giorno di San Valentino, attraverso un ...Royal Family: il secondo figlio del principe Harry esarà l'ottavo in linea di successione al trono britannico Finalmente è arrivata la conferma: il principe Harry e, duchi di Sussex, aspettano il secondo figlio. La lieta notizia è arrivata domenica con una foto della coppia in bianco e nero condivisa dall'amico comune e fotografo Misan Harriman. ...Una data simbolica che è anche un omaggio a Lady Diana quella scelta da Harry e Meghan per comunicare la gravidanza della Markle. Proprio nel giorno di San Valentino del 1984, infatti ...Harry e Meghan saranno genitori per la seconda volta, e la Regina Elisabetta ha rotto il silenzio dopo il loro annuncio.