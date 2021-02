Meghan Markle fa il bis | nell’annuncio della gravidanza c’è un dolce omaggio a Diana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Una dolcissima notizia è arrivata ieri dagli Stati Uniti. Da tempo si parla di una possibile secondaper la coppia “non reale” più reale che ci sia. Parliamo chiaramente di Harry ee ieri la notizia che circolava da tempo, è stata confermata.è incinta, aspetta il suo secondo figlio. Lei e Harry hanno deciso di annunciarlo in un giorno speciale, la festa degli innamorati. Non solo una scelta più che romantica, in vista dell’arrivo del secondo bebè ma anche un, di quelli che solo Harry esanno fare, a Lady. Il 14 febbraio 1984 Ladyannunciava di essere incinta del secondo figlio. Trentasette anni dopo, quel bambino che era nella sua pancia, oggi uomo e futuro papà bis, l’ha omaggiata facendo la ...