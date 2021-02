Meghan Markle e Harry aspettano il secondo figlio: la foto (bellissima) che annuncia la gravidanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) Harry e Meghan Markle, il duca e la duchessa del Sussex, stanno aspettando il loro secondo figlio. Lo ha confermato un portavoce della coppia, citato dalla Bbc. I due hanno deciso di annunciarlo nel modo più romantico: nel giorno di San Valentino, con una foto di coppia che li immortala sdraiati sull’erba della loro nuova casa di Santa Barbara. A scattare la foto, un amico fotografo di lunga data dell’ex attrice, Misan Harriman, che poi ha condiviso lo scatto in bianco e nero via Twitter. Dopo la chiusura del profilo di coppia ”Royal Sussex”, decido dalla famiglia reale dopo la ‘Megxit’, Harry e Meghan non usano i social. “Meg, ero lì al tuo matrimonio per assistere all’inizio di questa storia d’amore ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021), il duca e la duchessa del Sussex, stanno aspettando il loro. Lo ha confermato un portavoce della coppia, citato dalla Bbc. I due hanno deciso dirlo nel modo più romantico: nel giorno di San Valentino, con unadi coppia che li immortala sdraiati sull’erba della loro nuova casa di Santa Barbara. A scattare la, un amicografo di lunga data dell’ex attrice, Misan Harriman, che poi ha condiviso lo scatto in bianco e nero via Twitter. Dopo la chiusura del profilo di coppia ”Royal Sussex”, decido dalla famiglia reale dopo la ‘Megxit’,non usano i social. “Meg, ero lì al tuo matrimonio per assistere all’inizio di questa storia d’amore ...

