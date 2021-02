Meghan di nuovo incinta | la reazione della regina Elisabetta

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La reazione di Elisabetta II alla notizia che il principe Harry e Meghan Markle saranno di nuovo genitori? La regina «è deliziata», come ha fatto sapere a People un portavoce di Buckingham Palace. «Sua Maestà, il Principe Filippo, il Principe Carlo e l’intera famiglia reale sono felicissimi e augurano loro ogni bene». I Windsor, come assicurano i tabloid britannici e americani, erano stati informati della gravidanza prima del pubblico annuncio nel giorno di San Valentino. Ma secondo l’esperta reale Emily Andrews non sapevano che i Sussex avessero già intenzione di annunciare al mondo la notizia: «A quanto pare sono stati colti alla sprovvista, senza dichiarazioni già pronte».