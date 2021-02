Maurizio Uomini e Donne | chi è il nuovo corteggiatore di Gemma | età | lavoro | cognome e vita privata

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tutto pronto per una nuova puntata diin onda oggi pomeriggio, lunedì 15 febbraio 2021, come sempre su Canale 5 a partire dalle 14.45. Cosa succederà nel corso della puntata del dating show più amato di Canale 5? Al centro dello studio siederà, molto probabilmente, la damaGalgani che sta frequentandoe la puntata si preannuncia essere ricca di colpi di scena. Il cavaliere, oltre a, starebbe uscendo anche con un’altra dama, Maria Tona e proprio da quest’ultima sembrerebbe essere più attratto. Come reagiràa queste affermazioni? Ma c’è di più: la padrona di casa, Maria De Filippi, perderà le staffe: secondo leinon è interessato a nessuno. E’ solo una strategia per raggiungere la popolarità? Lo scopriremo oggi! Ma ...

