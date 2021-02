(Di lunedì 15 febbraio 2021) Polemiche da parte della consigliera M5sche hato la seduta del Consiglio Comunalela discussione sulla gestione dell’emergenza senzatetto in città. Come spiega la pentastellata si è trattato di un “importante, che pone un faro su un argomento che in genere non ha molto risalto. Ciò che guasta la discussione però è che questa sia stata portata alla ribalta da delle frasi infelici (e inaccettabili) pronunciate dal comandantee ribadite dalla Sindaca e dall’assessora”. Perinfatti le esternazioni riguardanti la presenza dei clochard nel centro cittadino “hanno e stanno danneggiando il grandeche l’amministrazione torinese e il terzo settore portano avanti da anni con ...

Maura Paoli lascia la Sala Rossa durante dibattito sugli homeless: "Bezzon e Schellino screditano nostro lavoro"

La sindaca Chiara Appendino L'atto ha visto le consigliere di maggioranza Daniela Albano, Viviana Ferrero e, e gli ex 5 Stelle Damiano Carretto e Marina Pollicino, 'sulle barricate' ...Tra i Cinque Stelle che non hanno votato a favore della delibera le consigliere Chiara Giacosa ,, Viviana Ferrero e Daniela Albano . " Non parteciperò al volo per non macchiarmi di ...Polemiche da parte della consigliera M5s Maura Paoli che ha lasciato la seduta del Consiglio Comunale durante la discussione ...La consigliera della maggioranza ha lasciato la stanza virtuale in seguito alle comunicazioni di Appendino sui clochard: cosi è saltato un numero legale, ormai sempre appeso al filo ...