Maturità, valutazioni in corso per le modalità (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il nuovo responsabile del Ministero dell'Istruzione parla delle prossime sfide da affrontare. Scuola, il ministro Bianchi: "A breve decideremo sulla Maturità" su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Maturità valutazioni In classe anche a giugno? In discussione il calendario scolastico

...perché i problemi consistono invece nella definizione delle modalità per gli esami di maturità e ... Sono state svolte lezioni, sono state effettuate valutazioni, sono stati convocati organi collegiali ...

Poi le terze medie e le classi della maturità vanno già avanti fino a metà luglio. Quindi sfatiamo ... O diciamo che le valutazioni fatte sulla didattica a distanza erano uno scherzo oppure quella è ...

