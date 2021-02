Mattia: episodio omofobia Sora è inaccettabile, proseguiamo con leggi contro discriminazioni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma – “Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza al giovane ragazzo di Sora e alla sua famiglia, coinvolti nell’ennesimo episodio di bullismo online e omofobia tra giovani. Non possiamo più accettare che l’orientamento sessuale diventi motivo di ironia o discriminazione, soprattutto a scuola dove è fondamentale garantire un ambiente sicuro per tutte le ragazze e i ragazzi, educando ai valori del rispetto e della non violenza.” Commenta così Eleonora Mattia – Presidente della Commissione scuola, politiche giovanili, pari opportunità in Consiglio Regionale del Lazio – la notizia di un episodio di cyberbullismo a sfondo omofobico che ha coinvolto un giovane studente di 15 anni di Sora, tramite la diffusione di un’immagine personale modificata con scritta offensiva. “Anche per questo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma – “Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza al giovane ragazzo die alla sua famiglia, coinvolti nell’ennesimodi bullismo online etra giovani. Non possiamo più accettare che l’orientamento sessuale diventi motivo di ironia o discriminazione, soprattutto a scuola dove è fondamentale garantire un ambiente sicuro per tutte le ragazze e i ragazzi, educando ai valori del rispetto e della non violenza.” Commenta così Eleonora– Presidente della Commissione scuola, politiche giovanili, pari opportunità in Consiglio Regionale del Lazio – la notizia di undi cyberbullismo a sfondo omofobico che ha coinvolto un giovane studente di 15 anni di, tramite la diffusione di un’immagine personale modificata con scritta offensiva. “Anche per questo ...

