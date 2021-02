Massimiliano Rosolino pronto a sbarcare in Honduras, sarà un naufrago dell’Isola dei famosi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Manca sempre meno all’inizio dell’Isola dei famosi e il cast si aggiunge di nuovi nomi. L’ultima indiscrezione afferma che a naufragare nelle coste dell’Honduras sarà anche Massimiliano Rosolino. Il nuotatore sarebbe pronto e partire, raggiungendo i compagni d’avventura finora confermati: Giovanni Ciacci, Angela Melillo, Elisa Isoardi, Vera Gemma, Paul Gascoigne e Francesca Lodo. Una cosa … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 15 febbraio 2021) Manca sempre meno all’iniziodeie il cast si aggiunge di nuovi nomi. L’ultima indiscrezione afferma che a naufragare nelle coste dell’anche. Il nuotatore sarebbee partire, raggiungendo i compagni d’avventura finora confermati: Giovanni Ciacci, Angela Melillo, Elisa Isoardi, Vera Gemma, Paul Gascoigne e Francesca Lodo. Una cosa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

