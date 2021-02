Maria Teresa Ruta torna al GF Vip | Amedeo Goria invece viene respinto all’Isola dei Famosi

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 15 febbraio 2021)nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex maritoè statodei. L’esperienza dial Grande Fratello Vip si è conclusa in modo rocambolesco. Dopo aver superato indenne diverse nomination, la vip è stata eliminata con il televoto chiuso venerdì sera. A fare inviperire, tuttavia, non è stata l’eliminazione, ma i nomi di chi l’ha mandata in nomination e le loro motivazioni. Le ha fatto particolarmente male la decisione di Tommaso Zorzi di mandarla in nomination, visto che con l’influencer si era creato in questi mesi un rapporto molto ...