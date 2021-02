Maria Borrallo e le altre | vita e obblighi delle tate dei royal baby

(Di lunedì 15 febbraio 2021) 15Fare la royal nanny non è un mestiere per tutte. Per lavorare con i reali britannici e i loro bambini la passione non basta. Bisogna frequentare le scuole migliori e avere competenze di ogni genere. Ne sa qualcosa Maria Teresa Turrion Borrallo, 49 anni, che sta aiutando il principe William e Kate Middleton a crescere i piccoli George, Charlotte e Louis. Maria, che è coi Cambridge fin dalla nascita del primogenito, ha frequentato una delle scuole per tate più esclusive al mondo: la prestigiosa Norland School per tate a Bath, Inghilterra.

