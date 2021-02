“Marandino era domus del suo traffico”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il boss 84enne Giovanniè ricoverato a Poggioreale dove è stato trasferito nella giornata di martedì. L’uomo versa in precarie condizioni di salute dovute a demenza senile avanzata, fanno sapere i suoi legali. Nonostante i suoi 84 anni, il giudice per le indagini preliminari Alfonso Scermino era stato inflessibile accogliendo la richiesta di custodia cautelare in carcere per “Ninuccio”, ex boss della Nco, presentata dal sostituto procuratore Francesca Fittipaldi della Procura di Salerno, per il serio pericolo di reiterazione del reato. Che non stesse bene lo avevano capito anche i finanzieri del Gico, quando nel corso delle indagini si sono resi conto che a sostituirlo, nell’illecita attività di usura e nelle riscossioni di assegni e interessi, era il figlio Emanuell, 39 anni, ristretto ai domiciliari. In tutto sei, invece, gli ...