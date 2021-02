Manifesto della tecnopolitica secondo Cingolani. Crescita, rivoluzione verde e vaccini (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel 2019 abbiamo assistito a una improvvisa accelerazione dell’interesse per le sorti del nostro pianeta, con l’accumularsi di dati scientifici ormai incontrovertibili e l’estendersi di un movimento di protesta di giovani. Il problema è che il pianeta non soffre solo del cambiamento climatico, ma di altre crisi che rischiano di diventare irreversibili. Alle manifestazioni nelle strade dovrebbe accompagnarsi a nostro avviso una strategia politica sorretta da soluzioni tecniche, che al momento non vediamo. In questo libro intendiamo non solo proporre una diagnosi ma anche, possibilmente, intravedere alcune soluzioni. FINO A CHE PUNTO CI SIAMO INDEBITATI? Nel 2015 un rapporto della commissione Lancet-Rockefeller sulla «salute planetaria» (che include quella degli uomini, degli animali e dell’ambiente) concludeva che il cambiamento climatico è la più grande opportunità ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel 2019 abbiamo assistito a una improvvisa accelerazione dell’interesse per le sorti del nostro pianeta, con l’accumularsi di dati scientifici ormai incontrovertibili e l’estendersi di un movimento di protesta di giovani. Il problema è che il pianeta non soffre solo del cambiamento climatico, ma di altre crisi che rischiano di diventare irreversibili. Alle manifestazioni nelle strade dovrebbe accompagnarsi a nostro avviso una strategia politica sorretta da soluzioni tecniche, che al momento non vediamo. In questo libro intendiamo non solo proporre una diagnosi ma anche, possibilmente, intravedere alcune soluzioni. FINO A CHE PUNTO CI SIAMO INDEBITATI? Nel 2015 un rapportocommissione Lancet-Rockefeller sulla «salute planetaria» (che include quella degli uomini, degli animali e dell’ambiente) concludeva che il cambiamento climatico è la più grande opportunità ...

borghi_claudio : ...agevolando così la pacifica uscita della Germania 'dall'alto' secondo la proposta del Manifesto di Solidarietà E… - Graficnovel : RT @asstel_it: ??#ASSTEL & @ParoleOstili ancora insieme! Per il 4°?? del #Manifesto della comunicazione non ostile preparano un ?? speciale pe… - LDRaimondo : RT @asstel_it: ??#ASSTEL & @ParoleOstili ancora insieme! Per il 4°?? del #Manifesto della comunicazione non ostile preparano un ?? speciale pe… - VincentMele92 : RT @thevisioncom: La proposta di legge della Lega in Umbria sui servizi sociali riprende molte iniziative del Manifesto Valoriale firmato n… - cla_dionisi : RT @asstel_it: ??#ASSTEL & @ParoleOstili ancora insieme! Per il 4°?? del #Manifesto della comunicazione non ostile preparano un ?? speciale pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Manifesto della Sviluppo Sostenibile: nasce il Gruppo Inter - Istituzionale fra organizzazioni civiche ed eurodeputati (15/02/2021)

...che il protagonismo e l'empowerment dei cittadini e dei consumatori debba essere il pilastro della ... come espressamente indicato nel Manifesto istitutivo, sia aperto a tutti i membri delle istituzioni ...

Le opzioni di Draghi e quelle di Salvini per non finire come gatti in tangenziale

... non la approverà prima della formazione del proprio nuovo governo, successiva alle elezioni politiche di metà marzo, come ormai si è accorto persino qualche giornale italiano ( Il Manifesto , ...

Della lucidità e della sua ferita Il Manifesto Shane MacGowan, il sorriso spezzato

A essere cinici, Crock of Gold: a Few Rounds with Shane MacGowan, il documentario di Julian Temple dedicato al leggendario leader dei Pogues, potrebbe essere definito come il riassunto di cinquant’ann ...

Black British Jazz, le metamorfosi

La storia del jazz in Inghilterra è precocissima: già nel 1919, appena due anni dopo la pubblicazione del primo primo vero disco jazz, il 78 giri Livery Stable Blues, il sestetto bianco neworlinese ch ...

...che il protagonismo e l'empowerment dei cittadini e dei consumatori debba essere il pilastro... come espressamente indicato nelistitutivo, sia aperto a tutti i membri delle istituzioni ...... non la approverà primaformazione del proprio nuovo governo, successiva alle elezioni politiche di metà marzo, come ormai si è accorto persino qualche giornale italiano ( Il, ...A essere cinici, Crock of Gold: a Few Rounds with Shane MacGowan, il documentario di Julian Temple dedicato al leggendario leader dei Pogues, potrebbe essere definito come il riassunto di cinquant’ann ...La storia del jazz in Inghilterra è precocissima: già nel 1919, appena due anni dopo la pubblicazione del primo primo vero disco jazz, il 78 giri Livery Stable Blues, il sestetto bianco neworlinese ch ...