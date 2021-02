Manchester United bloccato e City lontano. Ma Solskjaer: “Vietato accontentarsi” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Manchester United non sa più vincere. Dopo aver conquistato la vetta della classifica ai danni del Liverpool, i Red Devils hanno improvvisamente rallentato la loro corsa, perdendo punti preziosi. L'ultimo stop è arrivato contro il West Bromwich Albion per 1-1, con la squadra di Ole Gunnar Solskjaer salvata da una prodezza di Bruno Fernandes. Ora il distacco dal City capolista è di sette punti, ma i Citizens hanno una partita in meno.caption id="attachment 950933" align="alignnone" width="1024" Solskjaer (getty images)/captionCARATTEREAl termine del match, il tecnico Solskjaer non accetta il termine "resa". L'allenatore norvegese è convinto che tutto sia ancora in discussione: "Non credo sia il caso di arrendersi. Penso che nessuno mollerà così presto. Nessuno può sapere come finirà ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilnon sa più vincere. Dopo aver conquistato la vetta della classifica ai danni del Liverpool, i Red Devils hanno improvvisamente rallentato la loro corsa, perdendo punti preziosi. L'ultimo stop è arrivato contro il West Bromwich Albion per 1-1, con la squadra di Ole Gunnarsalvata da una prodezza di Bruno Fernandes. Ora il distacco dalcapolista è di sette punti, ma i Citizens hanno una partita in meno.caption id="attachment 950933" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionCARATTEREAl termine del match, il tecniconon accetta il termine "resa". L'allenatore norvegese è convinto che tutto sia ancora in discussione: "Non credo sia il caso di arrendersi. Penso che nessuno mollerà così presto. Nessuno può sapere come finirà ...

