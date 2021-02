Maltrattamento animali: denunciata una donna nel napoletano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – donna di 48 anni denunciata per Maltrattamento di animali a Pomigliano. La scoperta effettuata dai carabinieri forestali di Marigliano è arrivata su segnalazione. La padrona lasciava il suo pitbull fuori al terrazzo al freddo, al gelo ed alla pioggia. Secondo quanto accertato dai militari, la donna costringeva un cane di razza pitbull a vivere sul terrazzo dell’abitazione, senza copertura dalle intemperie, totalmente esposto. L’animale era palesemente malnutrito e, da accertamenti eseguiti dall’Asl veterinaria intervenuta sul posto, affetto da “conchectomia bilaterale” e verosimilmente da “leishmaniosi”. Le sue orecchie amputate. Il cane è stato posto sotto sequestro e affidato ad un’associazione che se ne prenderà cura. Per la donna è scattata ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –di 48 anniperdia Pomigliano. La scoperta effettuata dai carabinieri forestali di Marigliano è arrivata su segnalazione. La padrona lasciava il suo pitbull fuori al terrazzo al freddo, al gelo ed alla pioggia. Secondo quanto accertato dai militari, lacostringeva un cane di razza pitbull a vivere sul terrazzo dell’abitazione, senza copertura dalle intemperie, totalmente esposto. L’animale era palesemente malnutrito e, da accertamenti eseguiti dall’Asl veterinaria intervenuta sul posto, affetto da “conchectomia bilaterale” e verosimilmente da “leishmaniosi”. Le sue orecchie amputate. Il cane è stato posto sotto sequestro e affidato ad un’associazione che se ne prenderà cura. Per laè scattata ...

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - puntomagazine : La donna, una 48enne incensurata di Pomigliano, è stata denunciata dai Militari dell’Arma per maltrattamento di ani… - loriana34406751 : @Lavoratori_Ama @Antincivili @RiprendRoma @battaglia_persa @daniele_diaco @virginiaraggi @Paolo__Ferrara… - Sara29827183 : RT @Animal_Genocide: Il “serial killer” dei #gatti a processo in #Sardegna a giugno: metteva refrigerante per aerei nei croccantini. Dovrà… - GRETA1SGARBO : RT @Animal_Genocide: Il “serial killer” dei #gatti a processo in #Sardegna a giugno: metteva refrigerante per aerei nei croccantini. Dovrà… -